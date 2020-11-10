طفل يمني يقلد ترامب بطريقة كوميدية ويحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ طفل يمني يدعى أيمن الحنشلي ، يبلغ من العمر 13 عاما، ويعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية اثار ضجة كبيرة حيث نجح بتقليد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطريقة ساخرة.
وحسبما تبين في الفيديو ظهر الطفل وهو يلوح بيده بنفس طريقة الرئيس الأمريكي ترامب، وتقمص شخصيتة .
طفل يمني يقلد حركات ولغة ترمب في الحديث😅😅😅😅😅— مأرب الورد (@mareb_alward) October 31, 2020
Biden is sleepy😅 pic.twitter.com/gjNBFxk7QO
المصدر : اليوم السابع
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