طفل يمني يقلد ترامب بطريقة كوميدية ويحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ طفل يمني يدعى أيمن الحنشلي ، يبلغ من العمر 13 عاما، ويعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية اثار ضجة كبيرة حيث نجح بتقليد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطريقة ساخرة.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر الطفل وهو يلوح بيده بنفس طريقة الرئيس الأمريكي ترامب، وتقمص شخصيتة .

المصدر : اليوم السابع

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