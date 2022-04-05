الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد الشركات المُسجلة العام الحالي في المملكة 3%

انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

منصة عبر الإنترنت تعلّم الأطفال مجانا صنع إلكترونيات مستدامة‎

حكم القراءة عن المصحف في الصلاة المفروضة

بورصات الخليج تفتح على ارتفاع مع انتعاش المعنويات العالمية

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الثلاثاء، 05-04-2022 03:20 م

طماطم ترمى أرضاً في السودان.. فيديو يثير جدلاً



الوكيل الاخباري - في وقت يعاني فيه السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، حصد آلاف المشاهدات وأثار جدلاً، يدّعي ناشروه أنه يظهر تلف محاصيل من الطماطم حديثاً في البلاد، ملقين اللوم على السلطات بفشل تسويقها.

اضافة اعلان


إلا أن الحقيقة أن الفيديو قديم ومنشور منذ عام 2016، ويعود لإتلاف محاصيل بسبب عدم جهوزية مصنع غذائي لاستقبالها.

 



كما يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يفرغون حمولة شاحنة من الطماطم ويرمونها أرضاً.

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنه منشور منذ العام 2016، في صفحات سودانية عدة على وسائل التواصل، ما ينفي أن يكون حديث العهد مثلما زعمت المنشورات، وفق وكالة فرانس برس.


توقيع عقود


يشار إلى أنه عند انتشاره آنذاك، أفادت مواقع محلية أن المزارعين كانوا قد وقعوا عقوداً مع شركة تصنيع غذائي لتشتري إنتاجهم، لكن المصنع لم يكن جاهزاً عند موعد الحصاد.


لذلك عمد المزارعون إلى إتلاف إنتاجهم بعد أن تبين أن كلفة نقله إلى السوق تفوق سعر المبيع، حسب هذه المواقع.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
A rainbow appears in the sky as lightning strikes during a rainstorm

ظاهرة نادرة في سماء أميركا.. ما هو البرق الصاعد؟

49853444033_2975a1384e_h

إجراء فحص كورونا للأسماك في شنغهاي بالصين

6248c2cc9d9ea

أمواج ضخمة تجتاح شاطئ سيدني وتصل إلى المنازل

nYih4KB_V54

كلب آلي لمراقبة لصوص "المدينة البائدة" في ايطاليا

62483a35423604566b7bbf22

حادث سير طريف..'كأن شيئا لم يكن والسلام' - متداول

UodwCTSXhII

انظر ما الذي فعلوه لإنقاذ كلب من الغرق بنهر في كاليفورنيا

أخبار متعلقة
49853444033_2975a1384e_h

إجراء فحص كورونا للأسماك في شنغهاي بالصين

62483a35423604566b7bbf22

حادث سير طريف..'كأن شيئا لم يكن والسلام' - متداول

62408eb14c59b734ab79063f

الصين.. أصحاب السيارات يهرعون لإسعاف شرطية مرور أغمي عليها

623ece674c59b7566a3d4014

مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد هدية من السعودية

UrEecS8LFOE

رائد فضاء ألماني يواجه مشاكل خلال خروجه للفضاء المفتوح

220322112258-texas-tornado-red-truck-shoppers-flee-walmart-orig-jc-00000000-exlarge-169

لن تصدق عينيك.. عاصفة قلبت سيارة عدة مرات فأكملت طريقها