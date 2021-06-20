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الأحد، 20-06-2021 11:46 ص

طيار أمريكي يدخل في إعصار "التنين" ويقوم بتصوير الحادثة



الوكيل الاخباري - وقع الطيار الأمريكي، ديفيد إيفانز، في إعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والظريف في الأمر أنه بدلا من الخروج منه قام بتصويره.

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انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، تم تصوير الظاهرة الطبيعية في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.

 



وفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيا ولم يكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.


قال الطيار: "على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى. ربما كان إعصارًا أرضيًا، يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".

تُظهر اللقطات المنشورة الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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