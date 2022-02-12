ظاهرة مرعبة في السعودية وأكاديمي يوضح 'إنها بلازما' !

الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ظاهرة وصفها البعض بـ"المرعبة" في السعودية.
وأظهر الفيديو، خروج ظاهرة أشبه بشعاع أزرق اللون من إصبع شخص ليلا.
السلام عليكم ورحمة الله— سلمان الصاعدي ⛈⚡️ (@h88d99) February 7, 2021
شباب احد عنده تفسير لهذا المقطع حصل لنا ليل الخميس بشاطئ الوجه pic.twitter.com/D6433U1A6h
1⃣— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 8, 2021
إنها بلازما وليست جن‼️
إذا كنت في العراء، والعواصف الرعدية من فوقك، ورأيت توهجاً كهربائياً على أطراف أصابعك كما في المقطع المرفق، أو انتفاشاً لشعرك للأعلى، فاعلم أنك في المكان الخطر،
مباشرة تخلص من ساعتك، ومفاتيحك، وجوالك وكل معدن تحمله، واركب سيارتك فهو آمن لك حال وقوع ... https://t.co/7lqilVGGnb
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة