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السبت، 12-02-2022 03:24 م

ظاهرة مرعبة في السعودية وأكاديمي يوضح 'إنها بلازما' !



الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ظاهرة وصفها البعض بـ"المرعبة" في السعودية.

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وأظهر الفيديو، خروج ظاهرة أشبه بشعاع أزرق اللون من إصبع شخص ليلا.

 


ورد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبدالله المسند، على مقطع الفيديو، موضحا: "إنها بلازما وليست جن.. إذا كنت في العراء، والعواصف الرعدية من فوقك، ورأيت توهجا كهربائيا على أطراف أصابعك كما في المقطع المرفق، أو انتفاشا لشعرك للأعلى، فاعلم أنك في المكان الخطر، مباشرة تخلص من ساعتك، ومفاتيحك، وجوالك وكل معدن تحمله، واركب سيارتك فهو آمن لك حال وقوع".

 



و"فهو آمن لك حال وقوع صاعقة، ومباشرة غيّر موقعك، وابتعد عن المرتفعات، أو الأشجار أو الأعمدة، وتفسير ما حدث في المقطع السابق، هو مظهر من مظاهر كهرباء الغلاف الجوي، تظهر عادة متزامنة مع نهاية العواصف الرعدية الشديدة، وتحدث بشكل نادر، حيث تقوم بشحن سطح الأرض بالكهرباء، ويتم تفريغه في جسم الإنسان، أو الحيوان، أو القمم الحادة، على هيئة توهج أزرق أو بنفسجي، وهي ليست بنار تحترق، بل بلازما مضيئة (غاز متأين)، ويُسمع لها أزيز كما في لمبة النجفة، كما يظهر هذا التوهج أيضاً على أطراف الطائرة في السماء أحيانا".

ولفت المسند إلى أن "بعض الناس يرى هذا التوهج فوق قمم الصخور، أو على قمم الأشجار، وربما يراها متحركة ومتنقلة من مكان لآخر في الظلام الدامس، فيعتقد بأنها من الجن، والصحيح أن الأجواء مشحونة بالكهرباء، ويتم تفريغها على السطوح المرتفعة، والمدببة عادة".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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