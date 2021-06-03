ظبي يستنجد بالسياح هربا من الضباع ويخسر الرهان

الوكيل الاخباري - استنجد ظبي صغير بمجموعة سياح واقترب بشكل كبير من نافذة غرفتهم وضربها فيما يمكن وصفه بـ"نداء استغاثة"، لكنه خسر الرهان.

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وصوّر سائحون، ليلا، ظبيا صغيرا اقترب من نافذة غرفتهم في الفندق وضربها برأسه، بعد أن لاحظ اقتراب الضباع من المنطقة.



وقال الشاب ويستون بيلين (22 عاما) الذي صوّر هذا المشهد "بعد فترة (من وجود الظبي)، ظهر ضبع وانقضّ على الظبي، وكسر عنقه ومسكه، وبعد ذلك أتت الضباع الأخرى والتهمت الفريسة وسحبت بقاياها إلى الأدغال".







وأكد الشاب أنهم أصيبوا بالصدمة عند مشاهدة الضباع وشعروا بالرعب من إمكانية انكسار الزجاج ودخول الحيوانات المفترسة إليهم.

ووقع الحادث، الأسبوع الماضي، في فندق في حديقة "كروجر" الوطنية في جنوب أفريقيا، حيث توجد مجموعة كبيرة من الحيوانات المفترسة.



المصدر : سبوتنك