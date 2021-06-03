الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

ندوة في العقبة حول مشروع توثيق مسارات الثورة العربية الكبرى

نسب اشغال اسرة كورونا في الاردن

إربد: انطلاق أعمال مشروع تدريس المختبرات العملية عن بُعد في جامعة اليرموك

محافظ الكرك يزور جمعية نبض الحياة لرعاية مرضى السرطان

حملة لإعطاء مطاعيم كورونا للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة السبت

البنك المركزي يصدر التقرير الأول للاشتمال المالي في الأردن

2.96 % فحوصات كورونا الايجابية

بدء تطعيم موظفي وزارة النقل ضد كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الخميس

ترقية 533 معلما ومعلمة من كوادر التربية - رابط

الخميس، 03-06-2021 04:40 م

ظبي يستنجد بالسياح هربا من الضباع ويخسر الرهان



الوكيل الاخباري - استنجد ظبي صغير بمجموعة سياح واقترب بشكل كبير من نافذة غرفتهم وضربها فيما يمكن وصفه بـ"نداء استغاثة"، لكنه خسر الرهان.

اضافة اعلان

وصوّر سائحون، ليلا، ظبيا صغيرا اقترب من نافذة غرفتهم في الفندق وضربها برأسه، بعد أن لاحظ اقتراب الضباع من المنطقة.


وقال الشاب ويستون بيلين (22 عاما) الذي صوّر هذا المشهد "بعد فترة (من وجود الظبي)، ظهر ضبع وانقضّ على الظبي، وكسر عنقه ومسكه، وبعد ذلك أتت الضباع الأخرى والتهمت الفريسة وسحبت بقاياها إلى الأدغال".

 



وأكد الشاب أنهم أصيبوا بالصدمة عند مشاهدة الضباع وشعروا بالرعب من إمكانية انكسار الزجاج ودخول الحيوانات المفترسة إليهم.
ووقع الحادث، الأسبوع الماضي، في فندق في حديقة "كروجر" الوطنية في جنوب أفريقيا، حيث توجد مجموعة كبيرة من الحيوانات المفترسة.  

 

 

 

 المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-829472-637582649968011053

عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت

new-zebra--woburn-safari-park--grevy-july-2017--1-1

حمار وحشي يسرق الحلوى من زوار حديقة حيوانات في تكساس

DNO84gTzpLQ

لحظة سقوط طائرة داخل فوهة بركان في أيسلندا

astronaut-space-vote

رائدان روسيان يخرجان من المحطة الدولية إلى الفضاء المكشوف

57736013_303

فيضانات تجتاح نيوزيلندا

image-20160609-7074-1gpn88u

تعرف على حيوانات الليمور الراقصة في حديقة حيوان تشيستر البريطانية