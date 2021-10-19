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الثلاثاء، 19-10-2021 11:09 ص

ظهور ثعبان أناكوندا عملاق في الهند



الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام وحسابات تواصل اجتماعي مقطع فيديو لظهور ثعبان أناكوندا علاق في منطقة بالهند.

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ويظهر الفيديو معدة حفر ثقيلة ترفع ثعبان أناكوندا ضخم الحجم عن الأرض، فيما رفع الثعبان رأسه فب محاولة يائسة لتخليص نفسه.


وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع في بلدة سنديري، وهي بلدة صناعية تابعة لمقاطعة دانباد بولاية جارخاند الهندية.

يشار إلى أن أفاعي "الأناكوندا" هي أكبر أنواع الثعابين في العالم، وأمريكا الجنوبية هي موطن هذا الزاحف الضخم والمفترس.


المصدر : سبوتنك

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