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الثلاثاء، 01-12-2020 12:14 م

ظهور جسم غامض في رومانيا بعد اختفائه من الصحراء الأمريكية..شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد ظهور متراصة في رومانيا تشبه الجسم الغامض الذي اختفى من صحراء يوتا الأمريكية بعد أيام من اكتشافه .

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والمتراصة هي عبارة عن قطعة حجرية ضخمة واحدة يتم استخدامها في الهندسة المعمارية، أما المتراصة التي نتحدث عنها هنا فهي قطعة فضية لامعة والتي ظهرت مرة أخرى في شمال رومانيا مكان قلعة داتشيا القديمة في مدينة بياترا نيامتس.

 

 

المصدر : سبوتنيك



 




 

 


 

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