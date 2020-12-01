ظهور جسم غامض في رومانيا بعد اختفائه من الصحراء الأمريكية..شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد ظهور متراصة في رومانيا تشبه الجسم الغامض الذي اختفى من صحراء يوتا الأمريكية بعد أيام من اكتشافه .

اضافة اعلان



والمتراصة هي عبارة عن قطعة حجرية ضخمة واحدة يتم استخدامها في الهندسة المعمارية، أما المتراصة التي نتحدث عنها هنا فهي قطعة فضية لامعة والتي ظهرت مرة أخرى في شمال رومانيا مكان قلعة داتشيا القديمة في مدينة بياترا نيامتس.



mark my words, this is gonna turn out to be viral marketing for some godforsaken Hulu original series https://t.co/ozLsCteD6T November 30, 2020

المصدر : سبوتنيك



