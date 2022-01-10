الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

كشف أسباب تأجيل اجتماع تيابي لمناقشة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

شكاوى من نقص مطاعيم الأطفال في إربد.. والصحة ترد

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق مبنى سكني

المناطق التي سجلت أعلى هطول مطري في المملكة خلال 24 ساعة

وفيات الإثنين 10-1-2022

اجتماع أردني لبحث أوضاع المغتربين في كازاخستان

الصبيحي: ارتفاع المصروفات الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء

أسعار المحروقات والتعرفة الكهربائية الجديدة على طاولة الطاقة النيابية

الإثنين، 10-01-2022 10:20 ص

ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم



الوكيل الاخباري - سجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين.

اضافة اعلان


حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كاميرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن".

سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.

 



وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.

وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1054435029_0_0_2048_1153_1920x0_80_0_0_32acd3e109f53e836d7a96a075ef7049

تشغيل أول روبوت لتزويد السيارات بالوقود في الصين

tlqatdk-wVo

لحظة وقوع زلزال قوي شمال غرب الصين

kharkiv-sehir

لحظة انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في أوكرانيا

men_suits_in_lebanon

مشهد غريب .. عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا

Oil-Tanker-Truck-ND

صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه

lizard10-1024x652

المكسيك .. سحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء

أخبار متعلقة
61cc0e424c59b7238e19d713

مشهد طريف لشاب يقفز لدفع الحساب عن صديقه .. وأمير سعودي يعلق

1ee6e2b4-749b-4d14-9557-80314c60ce31_16x9_1200x676

حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر