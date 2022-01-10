ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم

الوكيل الاخباري - سجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين.

اضافة اعلان



حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كاميرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن".



سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.





وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.



وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.







المصدر : سبوتنك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة