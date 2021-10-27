عاصفة إعصارية تحول الشوارع إلى أنهار وبحيرات بجنوب إيطاليا

الوكيل الاخباري - ضربت عاصفة إعصارية قوية جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، الثلاثاء، وتسببت في فيضانات عارمة في مدينة كاتانيا، حيث حولت الشوارع إلى أنهار والميادين إلى بحيرات، وقال رجال إنقاذ إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما.
وقال متحدث باسم مجموعة "ميسيريكورديا" التطوعية التي تساعد الشرطة وفرق الإطفاء، إنه تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمالي كاتانيا.
This is #Catania, after fierce storms and torrential rain in #Sicily that have killed at least 2 people. More rain forecast as week goes on. Forza bella Sicilia. pic.twitter.com/FSV0MW0Jik— Mark Lowen (@marklowen) October 26, 2021
وأكدت الشرطة حالة الوفاة في اتصال هاتفي مع "رويترز" دون الخوض في التفاصيل.
و الاثنين توفي رجل (67 عاما) بعد أن ضربت المياه والأوحال سيارته. وما زالت زوجته في عداد المفقودين.
وأغرقت الأمطار بعض شوارع وميادين كاتانيا الشهيرة متسببة في انقطاع التيار الكهربائي عن وسط المدينة وغرق المتاجر.
Ecco l'interno di un autobus a #Catania #sicily #sicila #alluvione #maltempo #nubifragio pic.twitter.com/goY5u0y3gB— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) October 26, 2021
Via Regina Margherita, ook in het centrum. Straten zijn rivieren geworden. pic.twitter.com/QkxCBUgG3i— Philip Roose (@PhRoose) October 26, 2021
المصدر : سبوتنك
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