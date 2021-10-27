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الأربعاء، 27-10-2021 02:55 م

عاصفة إعصارية تحول الشوارع إلى أنهار وبحيرات بجنوب إيطاليا



الوكيل الاخباري - ضربت عاصفة إعصارية قوية جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، الثلاثاء، وتسببت في فيضانات عارمة في مدينة كاتانيا، حيث حولت الشوارع إلى أنهار والميادين إلى بحيرات، وقال رجال إنقاذ إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما.

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وقال متحدث باسم مجموعة "ميسيريكورديا" التطوعية التي تساعد الشرطة وفرق الإطفاء، إنه تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمالي كاتانيا.

 


وأكدت الشرطة حالة الوفاة في اتصال هاتفي مع "رويترز" دون الخوض في التفاصيل.

و الاثنين توفي رجل (67 عاما) بعد أن ضربت المياه والأوحال سيارته. وما زالت زوجته في عداد المفقودين.


وأغرقت الأمطار بعض شوارع وميادين كاتانيا الشهيرة متسببة في انقطاع التيار الكهربائي عن وسط المدينة وغرق المتاجر.

 


وكتب رئيس البلدية سالفو بوليزي على "فيسبوك": "أدعو الجميع إلا عدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ". وأضاف أنه أمر بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومحال البقالة حتى منتصف الليل.

 

 

 

 المصدر : سبوتنك

 

 

 

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