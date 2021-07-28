الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 12:09 م

عاصفة رملية مخيفة تبتلع مدينة في الصين



الوكيل الاخباري - التقط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعاصفة رملية ضربت مدينة دونهونغ، بمقاطعة قنسو، شمال غربي الصين، المدينة الصحراوية التي تشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية الصعبة.

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وارتفع جدار من الغبار لأكثر من 100 متر فوق سطح البحر، وأظهر الفيديو مبان شاهقة وهي تختفي في داخل سحابة من الغبار لتنخفض الرؤية لأقل من 7 أمتار.

 



وضربت العاصفة المدينة يوم الأحد 25 يوليو، مما أجبر الشرطة على إقامة الحواجز المرورية وفرض قيود على حركة السيارات، وأجبرت السائقين على الابتعاد بسياراتهم عن الطرق السريعة وإلى مناطق آمنة وانتظار انتهاء العاصفة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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