عاصفة رملية هائلة تضرب البرازيل وتصبغ السماء باللون البرتقالي

الوكيل الاخباري - ضربت عاصفة رملية ضخمة مناطق في ولاية ساو باولو شرقي البرازيل وتسببت بانعدام الرؤية وتلوث كبير وشلل في حركة المواصلات.

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ويمكن رؤية سحابة عملاقة من الرمال والغبار تلتقطها الرياح القوية عبر الشوارع، مما يقلل من الرؤية إلى الحد الأدنى.

ووفقا للمعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، جاءت العاصفة الترابية بعد أسابيع من الجفاف الشديد في مختلف بلديات الولاية وتفاقمت بسبب الرياح العاتية.

المصدر : روسيا اليوم

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