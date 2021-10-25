الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 10:12 ص

عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا تسقط أعمدة الكهرباء وتسبب انهيارات



الوكيل الاخباري - ضربت عاصفة قوية، الأحد، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما تسبب في انهيارات طينية وإسقاط أعمدة الكهرباء.

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وهبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة، التي اكتسبت قوة كبيرة صوب الجنوب.


وقال خبير الأرصاد مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الوطنية،  إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي قد يصل منسوبها إلى عشر بوصات، وفقا لرويترز.

 


وجاءت العاصفة بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة في تاريخ كاليفورنيا، مما زاد من خطر وقوع سيول.

وحذر تشينارد من ذلك قائلا، "مواقع الحرائق هي المناطق التي تنساب فيها المياه عادة أسرع من غيرها وبها يكمن أكبر خطر من السيول المفاجئة".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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