الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن وشروط دخول المثلث الذهبي.. أهمها فحص الـ pcr

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الأربعاء، 30-06-2021 11:22 ص

عجوز تسقط على قضبان قطار في الصين



الوكيل الاخباري - تشهد بعض محطات القطارات ومترو الأنفاق حوادث أبرزها سقوط أحد الركاب أثناء تحرك القطار أو قبل وصوله بوقت قصير، وبينما يتمكن بقية المسافرين من إنقاذ بعض الحالات، يكون الموت المحتوم هو مصير آخرين لأنه لم يكن هناك متسع من الوقت.

اضافة اعلان


وفي إحدى محطات القطارات في الصين، يرصد مقطع فيديو سقوط سيدة عجوز على قضبان إحدى القطارات وتعرضها للإغماء، بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم.

 


لكن أحد الركاب الذين ينتظرون القطار، قرر أن يقوم بعمل بطولي ليترك حقائبه على الرصيف ويقفز على قضبان القطار لإنقاذ السيدة العجوز بمساعدة شخص آخر يبدو أنه من العاملين داخل المحطة.


ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" تفاصيل الحادث، الذي لم ينتج عنه ضحايا بسبب إقدام هذا الشاب على ما قام به من عمل بطولي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rob-768x390

إسبانيا .. رجل يتناول طعامه رغم تهديد لص بالسلاح في وجهه

Whales-Sperm-Whales-880x495

حيتان قاتلة تهاجم يختا وتحاول إغراقه في مضيق جبل طارق

Pan_crater6-e1546888388960

لحظة ثوران أكبر بركان في كوستاريكا

60d9b2a14c59b70b3d229a42

مصر.. فيديو يثير جدلا واسعا في البلاد

000_98Q4UC

مشاهد جديدة للمريخ من مسبار تيانون-1

2531801-1207086127

مصر تكشف عن أول حافلة كهربائية محلية الصنع

أخبار متعلقة
file-20210330-23-1e2hw59

فيل يقوم برحلة برية نادرة في الصين

1127549460_16232907774041n

فيديو للقاء مؤثر.. صيني يلتقي بابنه المختطف بعد 58 عاما

GettyImages-1071115744

لقطات من الطائرة لإعصار عنيف في دنفر الأمريكية

77f22506d775445c9f4781b21603f241

بعد ذعر وخسائر مادية جسيمة أثارتها في الصين .. الأفيال الشاردة تأخذ استراحة

Joshua-trees-Tree-National-Park-California

فيديو أثار ضجة.. هل هذا أول ظهور للشمس الصناعية الصينية في السماء

1048877919_0_0_1200_676_1200x0_80_0_1_45429f721dcfb625c778eac361f2b458

الصين .. مروحية عسكرية تصطاد هدف لا يراه الطيار