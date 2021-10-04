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الإثنين، 04-10-2021 11:08 ص

عجوز هندية تضرب فهدا بعكازها وتجبره على التراجع



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شجاعة سيدة عجوز في الهند حينما هاجمها فهد.

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ويظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرات مراقبة، سيدة عجوزا تجلس أمام منزلها وليس معها سوى عكازها، حيث تربص بها فهد وانقض عليها محاولا افتراسها.



سقطت السيدة في بداية الهجمة، قبل أن تستعيد توازنها وتضرب الفهد عدة مرات بعكازها ما أجبره في النهاية على التراجع والابتعاد عنها، ثم ظهر في الصورة عدة أشخاص هرعوا لنجدة السيدة، لكن الفهد كان قد هرب بالفعل.

المصدر : سبوتنك

 

 

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