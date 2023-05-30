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الثلاثاء، 30-05-2023 10:54 ص

عدسات الكاميرا توثق ظهور الباندا البيضاء النادرة في الطبيعة!

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الوكيل الإخباري - تداولت مواقع الإنترنت مقطع فيديو يوثق ظهور الباندا البيضاء النادرة في إحدى المحميات الصينية.

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ويظهر في المقطع الذي تم توثيقه في محمية "وولونغ" الصينية، كيف تتجول الباندا في بيئتها الطبيعية، وتتسلق الأشجار، وتشق طريقها بين الثلوج لتصل إلى حيوانات الباندا الأخرى.

 

وتتميز الباندا التي ظهرت في الفيديو بخلو فروها من البقع السوداء بسبب حالة نادرة من المهق، وبمخالبها البيضاء وعيونها الحمراء، وتبعا لتقديرات الخبراء فإن عمرها نحو 3 سنوات.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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