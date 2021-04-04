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الأحد، 04-04-2021 11:26 ص

عدسة الكاميرا تلتقط نمرا يسرق حيوانات أخرى شمال روسيا



الوكيل الاخباري - قالت وزارة الغابات وحماية الحياة البرية الروسية، إنه تم تسجيل وجود أخطر نمر في قريتين بمنطقة بريموري شمالي البلاد.

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كما اتضح، زار النمر المفترس قرية زانادفوروفكا، من 11 يناير إلى 29 مارس، قتل أكثر من عشرة كلاب. أيضا، لوحظ النمر في قريتي جوسيفكا وبروفالوفو المجاورتين.

 



منذ الزيارة الأولى للنمر المفترس، كان يراقبه المتخصصون.


يقول مركز آمور للنمور: "عندما أصبح واضحًا أنه على الرغم من الإجراءات المتخذة، فإن الحيوان لم يغادر، صحيح أنه لم ينجح في الإمساك به، فالحيوان يتخطى الفخاخ بمهارة ولا يعود إلى الكلاب التي قتلها سابقًا، ومع ذلك، فإن الخبراء على يقين من أن الصيد مسألة وقت".


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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