السبت 24-10-2020
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السبت، 24-10-2020 06:04 م

عراك طفلتين بسبب شمعة عيد الميلاد يثير السخرية .. شاهد



الوكيل الإخباري _ اثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي لطفلة برازيلية تحتفل بعيد ميلادها الثالث جدلا كبيرا .

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وقد اثار تصرف الفتاة مع شقيقتها صاحبة عيد الميلاد لحظة إطفاء شمع الحفل سخرية الجميع ، حيث كانت الطفلة تستعد لإطفاء الشمعة عندما اكتسحت أختها الكبرى لتكريم الشرف وأطفأت الشموع بدلاً منها ، وقد صُدمت عندما نظرت أختها الكبرى إليها بعجرفة كما لو كانت راضية تمامًا عن أفعالها.

 

 

 

المصدر : رائج 

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