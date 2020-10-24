عراك طفلتين بسبب شمعة عيد الميلاد يثير السخرية .. شاهد

الوكيل الإخباري _ اثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي لطفلة برازيلية تحتفل بعيد ميلادها الثالث جدلا كبيرا .

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وقد اثار تصرف الفتاة مع شقيقتها صاحبة عيد الميلاد لحظة إطفاء شمع الحفل سخرية الجميع ، حيث كانت الطفلة تستعد لإطفاء الشمعة عندما اكتسحت أختها الكبرى لتكريم الشرف وأطفأت الشموع بدلاً منها ، وقد صُدمت عندما نظرت أختها الكبرى إليها بعجرفة كما لو كانت راضية تمامًا عن أفعالها.

المصدر : رائج

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