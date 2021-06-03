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الخميس، 03-06-2021 10:12 ص

عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت



الوكيل الاخباري - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لشجار بين عناصر من الأمن اللبناني ومواطنين في الباحة الداخلية من مطار بيروت الدولي.

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وأظهر المقطع المنشور عراكا بالأيدي بين عناصر من الأمن اللبناني في مطار بيروت ومواطنين داخل المطار.

 



وبحسب المصادر، بدأ الإشكال عندما اكتشف أحد العسكريين ممنوعات داخل حقيبة أحد المسافرين المغادرين إلى المانيا فاستدعى صاحب الحقيبة الذي رفض الدخول إلى مكتب الأمن في المطار للتحقيق معه ورفض الإذعان وحصل تلاسن وصدام بينه وبين العسكري.


وأضاف المصدر: "إلا أن الأمر خرج عن السيطرة عندما تدخل شقيق المسافر من خارج باحة الدخول وهاجم القوى الأمنية بالضرب لمنعهم من اعتقاله ما أدى إلى حال من الهرج والمرج في المطار قبل أن يتم اعتقالهما تمهيدا لاحالتهما للمحاكمة تحت إشراف القضاء المختص".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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