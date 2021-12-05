عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق عربة ثلاثية العجلات دون سائق في أحد الشوارع الصينية.

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ويظهر الفيديو الذي التقط بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، تحرك العربة وما عليها من حمولة في غياب قائدها الذي يبدو أنه أوقفها إلى جانب رصيف الشارع لقضاء بعض شؤونه.







وفوجئ السائق بتحرك عربته دونه، فأسرع ورائها محاولا السيطرة عليها قبل وقوع كارثة تصادم، إلا أنه لحسن حظه فقد كان الشارع غير مزدحم بالسيارات والمارة ما سمح له بإنهاء المشكلة بأمان.







المصدر : سبوتنك