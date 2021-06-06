عرض فستان زفاف الأميرة ديانا في لندن

الوكيل الاخباري - ظهر الفستان الذى ارتدته الأميرة ديانا في حفل زفافها عام 1981 من الأمير تشارلز، على الملأ بمنزل الأميرة الراحلة السابق بلندن.

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وساعد الفستان الأبيض، الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل، في ختم الصورة الخيالية لحفل زفاف السيدة ديانا سبنسر ووريث العرش البريطاني.



ويتميز الفستان بذيله المرصع بالترتر بطول حوالي 8 أمتار، والذي ملأ الممر الذي مشت عليه ديانا.



وأقرض ولداها الأميران وليام وهاري فستان زفاف والدتهما من أجل معرض "النمط الملكي قيد التصنيع".



ويضم المعرض أيضا رسومات وصورا وأردية مصممة لثلاثة أجيال من نساء العائلة المالكة، ومن بينهم الأميرة مارغريت والملكة الأم.

المصدر : روسيا اليوم