الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بعمان

الفلسطينيون .. نضال وكرامة

وفيات الثلاثاء 11/5/2021

وزير الخارجية ونظيره السعودي يدعوان إلى بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين

دائرة الافتاء تحدد موعد تحري هلال شهر شوال وثبوت أول ايام عيد الفطر

كتائب القسام تكشف عن صواريخ جديدة من طراز ' A120 '

أسعار الذهب الثلاثاء 11/5/2021

الاحتلال يستهدف منشأة تعليمية في غزة

الهند.. الأطباء يحذرون من استخدام روث البقر في علاج فيروس كورونا

ثلاثة شهداء في غارة على عمارة سكنية غرب غزة

الثلاثاء، 11-05-2021 12:08 م

عرض لسكين صيني يطلق النار



الوكيل الاخباري - عرضت القوات الخاصة الصينية سكينا قادرا على إطلاق النار، ومزودا بأربع فوهات لإطلاق الرصاص.

اضافة اعلان

السكين الذي يحمل اسم "QSB-11"، تم عرضه في تقرير للتلفزيون الوطني لجمهورية الصين، والذي تستخدمه القوات الخاصة والكشافة.

ولم يتم الكشف عن خصائص السكين بشكل كامل، وهو نسخة محدثة من سكين الرماية "QSB-91"، الذي دخل الخدمة في عام 1991، ويحتوي على أربعة فوهات بقطر 7.62 × 17 ملم، ويصل مدى الطلقة الفعال الى 10 أمتار، بحسب ما نقل موقع rg.

 


وتتيح آلية السكين إطلاق النار من 4 فوهات دون إعادة تزويدها بالرصاص، ومن بين عيوبه هو استخدامه في الأماكن المفتوحة حيث يمكن أن تؤثر العوامل الجوية على سد الفوهات وبالتالي عدم القدرة على استخدامه.


 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
At-least-five-people-have-been-killed-in-a-helicopter

مشهد مروع للحظة تحطم طائرة إنقاذ صينية بشكل مفاجئ

BX7vjSt8KMtcBHyisvcSPK-1200-80

دجاج جائع يطير في الهواء بعد سماع صفارة الطعام

Medium_WW267197

رد فعل غوريلا شجاع عند ظهور شاحنة أثناء مرور أولاده

dog_drinking_water_main_x4

كلب يشرب الماء بطريقة غريبة

H90e1771e741740f1bbb020450b3cebd3T

الصين .. ألف روبوت تعمل معا في 'المستودع الذكي'

9ef484bd7e1a3812bb52ce3584a335e9

لحظة مرعبة.. انهيار شرفة منزل مكتظة في ماليبو

أخبار متعلقة
At-least-five-people-have-been-killed-in-a-helicopter

مشهد مروع للحظة تحطم طائرة إنقاذ صينية بشكل مفاجئ

H90e1771e741740f1bbb020450b3cebd3T

الصين .. ألف روبوت تعمل معا في 'المستودع الذكي'

Middle-Eastern-wars-hit-Moldovan-lamb-export-sales_wrbm_large

في ظاهرة نادرة.. خروف يمشي على قوائمه الأمامية فقط

istockphoto-989428948-612x612

الصين .. إعصار يتسبب في دوران طائرة على المدرج

rocket-gettyimages-1188954554

صاروخ صيني أسرع من الصوت يصيب سفينة

Jp7gPVbQLdpY76AeXHYA9d

عواصف ترابية عاتية تغطي سماء الصين حتى ارتفاع 100 متر