عرض لسكين صيني يطلق النار

الوكيل الاخباري - عرضت القوات الخاصة الصينية سكينا قادرا على إطلاق النار، ومزودا بأربع فوهات لإطلاق الرصاص.

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السكين الذي يحمل اسم "QSB-11"، تم عرضه في تقرير للتلفزيون الوطني لجمهورية الصين، والذي تستخدمه القوات الخاصة والكشافة.



ولم يتم الكشف عن خصائص السكين بشكل كامل، وهو نسخة محدثة من سكين الرماية "QSB-91"، الذي دخل الخدمة في عام 1991، ويحتوي على أربعة فوهات بقطر 7.62 × 17 ملم، ويصل مدى الطلقة الفعال الى 10 أمتار، بحسب ما نقل موقع rg.



وتتيح آلية السكين إطلاق النار من 4 فوهات دون إعادة تزويدها بالرصاص، ومن بين عيوبه هو استخدامه في الأماكن المفتوحة حيث يمكن أن تؤثر العوامل الجوية على سد الفوهات وبالتالي عدم القدرة على استخدامه.







المصدر : سبوتنك