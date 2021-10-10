الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 10:48 ص

عرض مدهش لروبوتات صينية في 'إكسبو 2020' دبي



الوكيل الاخباري - تعد الصين إحدى الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي انطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 مارس/ أذار المقبل، وتمثل الروبوتات إحدى منتجاتها المثيرة للاهتمام في هذا المعرض العالمي.

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وتشارك الصين في العديد من المجالات، وتعد الروبوتات أحد أبرز المنتجات الصينية التي تشارك في "إكسبو 2020 دبي"، بحسب مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

 


وتقول الشبكة إن الابتكار التكنولوجي يعد أحد أبرز الملامح في إكسبو 2020 دبي.
وتابعت: "قدمت الصين 152 روبوتا ذكيا تطوره شركات تكنولوجية صينية".


ويعد معرض إكسبو 2020 دبي أول نسخة من هذا المعرض العالمي تقام في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، وتشارك فيه 192 دولة، إضافة إلى منظمات دولية.

ويوفر المعرض فرص مختلفة لتشجيع الابتكار، كما يتيح الفرصة لأكثر من 30 ألف متطور بالمشاركة فيه، ويشمل العديد من المجالات.


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المصدر : سبوتنك

 

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