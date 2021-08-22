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الأحد، 22-08-2021 10:33 ص

عطل في دبابة أوبلوت الأوكرانية يوقف بروفة العرض العسكري



الوكيل الاخباري - كانت الاستعدادات للعرض العسكري تكريما للذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا على قدم وساق عندما تعطلت إحدى "الآليات الجديدة" لمصنع الدبابات الأوكراني.

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يشار إلى أن دبابة تي-84 "أوبلوت" فقدت سرعتها أثناء بروفة العرض وتوقفت عند خريشاتيك، وبعد ذلك تدفق سائل شبيه بالوقود من أسفل الدبابة.

 

تم إحضار جرار خاص من أجل نقل "أوبلوت"، ومع ذلك، حدث إخفاق تام: أثناء النقل، كاد سائق الجرار يهدم دعامة الجسر، ونتيجة لذلك تم نقل تي-84 بواسطة طريق بديل.


أفادت التقارير في وقت سابق وزارة الدفاع الأوكرانية أعدت ثلاث دبابات "اوبلوت" من أجل العرض العسكري، والتي كان من المقرر أن تمر في طابور العرض.

 

على الأرجح، تمت الاستعدادات للاحتفال في عجلة، حيث غادرت إحدى الدبابات للتمرين مع شريط لاصق عليها.

 


قالت كييف إنه  لم يكن لديها الوقت لإزالة الشريط بعد طلاء الدبابات، لأنها كانت في عجلة من أمرها لإعداد "عناصر جديدة" للعرض المعلن عنه.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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