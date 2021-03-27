السبت 27-03-2021
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السبت، 27-03-2021 10:21 ص

عقاب قاس وفوري للص حاول السطو على عامل توصيل



الوكيل الاخباري - تلقى لص عقابا قاسيا وفوريا على محاولته السطو على عامل توصيل طلبات للمنازل.

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وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة يظهر تفاصيل الواقعة.



ويظهر في الفيديو عامل التوصيل يتوقف أمام أحد العقارات ويستعد لدخوله لتوصيل ما بحوزته من طلبات، لكنه يفاجأ بلص يقف إلى جواره ويهدده لسرقة ما معه من أموال.

جاء العقاب سريعا حيث تحرك سائق سيارة كان يرى الواقعة باتجاه السائق ليصدمه بقوة ويقذف به بعيدا عن عامل التوصيل.


يشار إلى أن ناشري الفيديو لم يحددو الدولة أو المدينة التي شهدت الواقعة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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