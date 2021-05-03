علماء بريطانيون يصطادون ملكة المحيط ويضعون جهاز التعقب عليها

الوكيل الاخباري - أعلن الباحثون أن أسماك القرش الأبيض قادرة على عبور المحيط الأطلسي وذلك بعد أن وضعوا علامة عليها لمتابعة تحركاتها في المياه.

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ورصد العلماء أن سمكة القرش الأبيض التي وصفوها بـ "ملكة المحيط" وأطلقوا عليها اسم نوكومي عبرت المحيط الأطلسي من الشرق إلى الغرب ومن شواطئ الولايات المتحدة إلى المياه الشمالية ومن المخطط أن تصل السواحل البريطانية هذا الصيف.



ووفقا لعلماء منظمة OCEARCH وهي منظمة غير حكومية تقوم بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، فإن "نوكومي"، التي تزن 3541 رطلا ويبلغ طولها 17 قدما وبوصتين، هي ثاني سمكة من القرش الأبيض التي تعبر المحيط الأطلسي.

المصدر : روسيا اليوم