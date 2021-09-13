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الإثنين، 13-09-2021 11:52 ص

على دراجة هوائية.. محمد بن راشد يتفقد أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي



الوكيل الاخباري - أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي جولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي.

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وتفقد حاكم دبي خلال جولته التي قام بها مساء أمس الأحد مجموعة من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.

 



ويحرص ابن راشد على ممارسة الرياضة، لا سيما ركوب الدراجات الهوائية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، بحسب صحيفة "البيان".


ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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