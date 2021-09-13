على دراجة هوائية.. محمد بن راشد يتفقد أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي

الوكيل الاخباري - أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي جولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي.
وتفقد حاكم دبي خلال جولته التي قام بها مساء أمس الأحد مجموعة من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.
نفخر في #الامارات الحبيبة بهذا الانجاز الرائع وبالقيادة المخلصة الفذة التي تعمل بجهد وراء العديد من امثال هذا الانجاز #محمد_بن_راشد يطوف على دراجته ليتفقد الانجاز الكبير لمعرض #اكسبو الذي تفصلنا عنه ايام قليلة. pic.twitter.com/cglfC6ILLf— محمد سعيد القبيسي (@alqubaisimohd) September 13, 2021
ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.
المصدر : سبوتنك
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