عملية تاريخية لزيادة ارتفاع برج إيفل

الوكيل الاخباري - ازداد برج إيفل ستة أمتار يوم الثلاثاء بعد أن قامت مروحية بتركيب هوائي اتصالات مخصص للبث الرقمي بطول 6 أمتار في الجزء العلوي منه.
وبلغ ارتفاع برج إيفل 312 مترا عندما تم افتتاحه عام 1889 ليصل ارتفاعه الآن إلى 330 مترا.
🇬🇧 A helicopter was used to transport the antenna to the technicians in charge of installing it at a height of 324m 👷 A rare and spectacular technical feat! #tourEiffel330M @TDFgroupe pic.twitter.com/9qytcpAeiT— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 15, 2022
المصدر : روسيا اليوم
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