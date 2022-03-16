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الأربعاء، 16-03-2022 10:18 ص

عملية تاريخية لزيادة ارتفاع برج إيفل



الوكيل الاخباري - ازداد برج إيفل ستة أمتار يوم الثلاثاء بعد أن قامت مروحية بتركيب هوائي اتصالات مخصص للبث الرقمي بطول 6 أمتار في الجزء العلوي منه.

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وبلغ ارتفاع برج إيفل 312 مترا عندما تم افتتاحه عام 1889 ليصل ارتفاعه الآن إلى 330 مترا.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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