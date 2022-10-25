'عناكب الطاووس' جمالها يحفز إناثها على أكلها-فيديو

الوكيل الإخباري - عناكب "ماراتوس" هي عبارة عن عناكب صغيرة يبلغ طولها الإجمالي 4-5 مم، ويُطلق عليها اسم "عناكب الطاووس" لألوانها وأنماطها الزاهية للغاية، كما هو الحال هنا مع Maratus clupeatus هذا، الذي تم تصويره في منطقة بيرث بأستراليا.



تقوم ذكور هذه العناكب برقصة التودد لجذب الإناث في محاولة للتزاوج.



وهذه العناكب ليست في خطر، ما لم تتذمر الإناث من رقصها وتقرر أكلها. كما أن إناثها تفتقر إلى هذه الألوان الزاهية، وهي خفية المظهر.

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