الثلاثاء 19-10-2021
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الثلاثاء، 19-10-2021 11:02 ص

عواصف شديدة تقلب منزلا رأسا على عقب في الهند



الوكيل الاخباري - سقط منزل على أحد الجسور في نهر وجرفته تيارات قوية، الأحد، بعد عواصف شديدة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا الهندية.

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وقال مسؤولون، إن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الهند، فيما قام رجال الإنقاذ بنقل الحطام الموحل بحثًا عن ناجين، ونقل الجيش إمدادات الطوارئ، حسبما جاء بصحيفة الغارديان.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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