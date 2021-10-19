عواصف شديدة تقلب منزلا رأسا على عقب في الهند

الوكيل الاخباري - سقط منزل على أحد الجسور في نهر وجرفته تيارات قوية، الأحد، بعد عواصف شديدة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا الهندية.

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وقال مسؤولون، إن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الهند، فيما قام رجال الإنقاذ بنقل الحطام الموحل بحثًا عن ناجين، ونقل الجيش إمدادات الطوارئ، حسبما جاء بصحيفة الغارديان.





A house sitting on an embankment fell into a river and was swept away by strong currents Sunday after severe storms led to flash flooding and landslides in the Indian state of Kerala. Officials said more than 20 people were killed over the weekend. pic.twitter.com/R1KqkbIVwz October 18, 2021

المصدر : سبوتنك

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