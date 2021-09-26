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الأحد، 26-09-2021 04:31 م

غراب يعترض طائرة دون طيار ويسقط حمولتها في أستراليا



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض غراب لطائرة دون طيار ما تسبب في إسقاط حمولتها.

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وقال ناشرو الفيديو إن الفيديو تم التقاطه في أستراليا، ويظهر فيه طائرة دون طيار (درون) تحلق في الهواء حاملة حقيبة بلاستيكية، قبل أن يباغتها غراب ليعترض تقدمها.



حاول الغراب مهاجمة الجزء الخلفي من الطائرة بمنقاره، حيث تمسك بالذيل لفترة قومت الطائرة خلالها، وبعد أن أفلت الغراب الطائرة سقطت الحمولة أرضا، ليواصل الغراب طيرانه بعيدا عنها.

المصدر : سبوتنك

 

 

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