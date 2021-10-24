غرق أحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الاخباري - تسببت الأمطار الغزيرة، والأجواء المناخية المتقلبة، التي شهدتها الجزائر الليلة الماضية، في غرق العديد من الأحياء في بعض الولايات الشمالية ومنها الجزائر العاصمة.

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وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية ، إنها تدخلت لشفط المياه من طرق وبيوت غمرتها مياه السيول، لاسيما في الجزائر العاصمة.



وأشارت المديرية إلى أن العاصمة الجزائرية كانت أكثر المناطق تضررا في البلاد دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب صحيفة "الشروق".





📽Info trafik Algérie

23-10-2021

Algeria 🇩🇿 شراقة الجزائر العاصمة تساقط كثيف للبرد مع امطار غزيرة📽Info trafik Algérie23-10-2021Algeria 🇩🇿 pic.twitter.com/txG8x866UO October 23, 2021

وفي العاصمة، شهدت بلديات: سحاولة عين بنيان حسين داي، والجزائر الوسطى، وبني مسوس، وشراقة، وباب الوادي، وباش جراح، حالة من الشلل التام بسبب غرق معظم الأحياء.



وأوضحت المديرية أنها نجحت في هذه الليلة وحتى اليوم الأحد، في إنقاذ مئات الأشخاص العالقين في سياراتهم عبر الطرقات.

وأدت الأمطار الغزيرة كذلك إلى توقف حركة السير في عدة طرق وطنية وولائية، حيث عاش المواطنون الجزائرية ليلة عصيبة على الطرق وحتى داخل منازلهم.



ونصحتهم مصالح الحماية المدنية الجزائرية وخاصة سكان العاصمة بعدم الخروج من منازلهم، خوفا من الفيضانات التي تشهدها أحياء العاصمة.







المصدر : سبوتنك

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