غرق أحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الاخباري - تسببت الأمطار الغزيرة، والأجواء المناخية المتقلبة، التي شهدتها الجزائر الليلة الماضية، في غرق العديد من الأحياء في بعض الولايات الشمالية ومنها الجزائر العاصمة.
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية ، إنها تدخلت لشفط المياه من طرق وبيوت غمرتها مياه السيول، لاسيما في الجزائر العاصمة.
وأشارت المديرية إلى أن العاصمة الجزائرية كانت أكثر المناطق تضررا في البلاد دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب صحيفة "الشروق".
شراقة الجزائر العاصمة تساقط كثيف للبرد مع امطار غزيرة— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) October 23, 2021
📽Info trafik Algérie
23-10-2021
Algeria 🇩🇿 pic.twitter.com/txG8x866UO
وأوضحت المديرية أنها نجحت في هذه الليلة وحتى اليوم الأحد، في إنقاذ مئات الأشخاص العالقين في سياراتهم عبر الطرقات.
وأدت الأمطار الغزيرة كذلك إلى توقف حركة السير في عدة طرق وطنية وولائية، حيث عاش المواطنون الجزائرية ليلة عصيبة على الطرق وحتى داخل منازلهم.
ونصحتهم مصالح الحماية المدنية الجزائرية وخاصة سكان العاصمة بعدم الخروج من منازلهم، خوفا من الفيضانات التي تشهدها أحياء العاصمة.
المصدر : سبوتنك
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