غرق سيارات وغمرها بالكامل في برك مناطق الملح في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” غرق سيارات وغمرها بالكامل في منخفضات وبرك مليئة بمياه الأمطار في صحراء القريات وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من الجو بواسطة طائرة درون، أن السيارات سقطت في برك مناطق الملح في صحراء القريات، والتي غمرتها مياه الأمطار. وأبان المقطع، أن السيارات كانت مغمورة بالكامل أو أعلى من النصف، في ظل إحاطتها بالمياه والرمال والملح من كافة الاتجاهات وهو ما يصعب عملية إخراجها.

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المصدر - مزمز

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