السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 04:30 م

غريس.. أول ممرضة روبوت تحدث ثورة في هونغ كونغ



الوكيل الاخباري - كشفت إحدى شركات تصنيع الروبوتات المتطورة ومقرها هونغ كونغ النقاب عن أحدث اختراعاتها، وهي عبارة عن روبوت يشبه فتاة جميلة مخصص للعمل كممرضة، قد يحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية.

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وصمم الروبوت الجديد الذي صنع غلافه الخارجي على شكل فتاة جميلة وزود بأجهزة استشعار وكاميرات حرارية لاكتشاف درجة حرارة المريض ونبضه، لمساعدة الأطباء في تشخيص المرض وتقديم العلاج.

 



ونقلت "سي إن إن" تصريحات عن  ديفيد هانسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Hanson Robotics" صانعة الروبوت، والذي أشار إلى أن الهدف من صناعة "غريس" هو أن تكون بمثابة داعم للمهنيين الطبيين وليس كبديل لهم.


ويحتوي الروبوت الجديد على نظام "أندرويد" داعم للمرضى ويعمل كرفيق لهم، وتعمل "غريس" كمتخصصة في رعاية كبار السن، وتتحدث ثلاث لغات، منها الإنكليزية، ويمكنها التواصل الاجتماعي وإجراء العلاج بالكلام.

 

 

 المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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