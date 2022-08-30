الأربعاء 31-08-2022
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اخبار الناس
المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية
الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء
إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة
وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
2.8 مليون دينار صافي أرباح مجموعة "كابيتال للاستثمارات" في النصف الأول من العام الجاري وبارتفاع نسبته 45%
كارفور الأردن تطلق فعالية التبرع بالحقيبة المدرسية لدعم أبناء الأسر العفيفة بالتعاون مع تكية أم علي
بيع وشراء ألعاب أطفال على السوق المفتوح
مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة إم جي محمد شاهين وأسطورة الدريفت وبطل الراليات عبدو فغالي، للحديث عن سيارة إم جي GT ضمن فعالية ريد بُل كار بارك دريفت
كورونا
كورونا
هكذا تختلف أعراض كورونا طويلة المدى لدى الطفل
الصين : كورونا يتسبب باغلاق اكبر سوق إلكترونيات في العالم