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الثلاثاء، 08-08-2023 12:11 م

غواصون يلتقطون مشهداً نادراً لحوت أوركا يلتهم كبد سمكة قرش في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة التقاط غواصون في بحر كورتيز في كاليفورنيا الأمريكية .

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ورصد مقطع الفيديو للمشهد النادر لحوت “أوركا” القاتل “يلتهم” كبد سمكة قرش حية، حيث تظهر اللقطات المروعة الحوت “أوركا” وهو يمزق معدة قرش حوت يبلغ طوله 30 قدمًا (9 أمتار) قبل إزالة كبده.


الـ”أوركا” المعروفة أيضًا باسم الحيتان القاتلة، هي الحيوانات المفترسة الرئيسية الوحيدة للحيتان الرمادية. 

 

 

 

 

الهتون 

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