الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 08:55 ص

غوريلا لطيف يواسي طائرا مصابا.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواص الإجتماعي مقطع فيديو لغوريلا لطيف، يواسي طائرا مصابا، في إحدى حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ان سقط نتيجة الظروف الجوية القاسية.

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المصدر : سبوتنيك 

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