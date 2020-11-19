غوريلا لطيف يواسي طائرا مصابا.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواص الإجتماعي مقطع فيديو لغوريلا لطيف، يواسي طائرا مصابا، في إحدى حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ان سقط نتيجة الظروف الجوية القاسية.
Gentle gorilla comforts injured bird in touching video https://t.co/5FwNLsBFCq pic.twitter.com/SHR46MtUdQ— New York Post (@nypost) November 18, 2020
المصدر : سبوتنيك
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