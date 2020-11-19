غوريلا لطيف يواسي طائرا مصابا.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواص الإجتماعي مقطع فيديو لغوريلا لطيف، يواسي طائرا مصابا، في إحدى حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ان سقط نتيجة الظروف الجوية القاسية.

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المصدر : سبوتنيك

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