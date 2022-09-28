فئران تركض وسط الشطة الحارة في مصر

الوكيل الإخباري-تعد الشطة من أكثر التوابل الحارة التي لا يستغني عنها الطاهون وربات البيوت وغيرهم في جميع أنحاء العالم، ولاقي مقطع فيديو تحذيري خطير رواجا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث يظهر فئران تركض وسط الشطة الحارة، فما القصة؟



نشرت احدى صفحات المطابخ في مصر مقطع الفيديو التحذيري لفئران وسط الشطة الحارة مع تعليقها عليه، موضحا: «آسفه على المنظر ده بس نزلته عشان فى ناس كتير بتشترى شطه ناشفة من برا وتحطها على مش أو فسيخ أو تخلل بيها مخلل، وتلقي فيهم بعد كده دود عشان يا ست الكل الشطه كلها ميكروب».



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وأثار مقطع الفيديو التحذيري لفئران تركض وسط الشطة الحارة حالة كبيرة من الجدل ظهرت في التعليقات على مقطع فيديو مقدمة محتوي الطبخ، حيث انتقسمت التعليقات على الفيديو بين مشكك في حقيقته، وآخريين متضامين مع الشيف في التحذير من الشطة المصنوعة وضرورة شرائها وتنشيفها بالمنزل.