فتاة أمريكية تنشر فيديو لسائق دليفري 'غير متوقع' بعد القبض على السائق الأصلي

الوكيل الاخباري - شاركت فتاة أمريكية مقطع فيديو لسائق دليفري "غير متوقع" أحضر لها طلبا بعد القبض على السائق الأصلي، حيث حصد المقطع ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، الشرطي وهو يقف أمام باب منزل الفتاة صاحبة الطلب.



وعندما فتحت الفتاة الباب، قال لها: أعرف أن هذا ليس ما تتوقعينه ولكن تم اعتقال سائق التوصيل، لذا اعتقدت أن بإمكاني إكمال مهمة التوصيل.

وكانت السيدة في حالة صدمة، حيث بدأت بالضحك، قبل أن تشكر الشرطي على ما قام به.

وبحسب شبكة "CNN"، تم توقيف سائق الدليفري بسبب تسببه في تعطيل حركة المرور وكانت لديه مذكرة سابقة معلقة.



وقالت الفتاة وتدعى إنستاسيا إلسينغر وهي طالبة دراسات عليا في جامعة ولاية ساوث داكوتا، إنها لم يكن لديها وقت لطهي الطعام بسبب دراستها ولذلك طلبت طعاما جاهزا.



وأضافت أن تطبيق التوصيل الخاص بها أظهر أن السائق قد توقف على بعد مبنيين، فخرجت لترى ما إذا كان طعامها يذهب إلى المنزل الخطأ. ولكنها رأت سيارة الشرطة تتوقف عند منزلها.



واعتقدت على الفور أن هناك شيئا ما خطأ، إلى أن لاحظت أن الضابط كان يحمل حقيبتي طعام ومشروبا.



وأوضحت أنها نشرت الفيديو على حسابها بتيك توك لأن "هناك الكثير من الأشياء السلبية في العالم في الوقت الحالي، وهذا مجرد شيء مضحك للغاية، مضيفة أن الناس في حاجة إلى الضحك".

يشار إلى أن الفيديو حصد ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على منصة "تيك توك" فقط.



المصدر : سبوتنك





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