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الأحد، 04-10-2020 11:53 ص

فتاة الكعب العالي تقوم بحركات مدهشة على ارتفاعات عالية



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ فتاة صينية تقوم بالمشي على حبال ممتدة على ارتفاعات عالية دون خوف مستعينة بعصا طويلة تستخدمه لحفظ توازنها خلال المشي على الحبل .

وتعد هذه من احدى الألعاب البهلوانية والتي تحمل اسم "دواز"  ، حيث يتم تنظيمها في شينجيانغ، وتشمل المشي على الحبل المرتفع بأوضاع مختلفة بينها فيتيات ترتدي أحذية الكعب العالي".

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المصدر : سبوتنيك 

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