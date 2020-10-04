فتاة الكعب العالي تقوم بحركات مدهشة على ارتفاعات عالية

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ فتاة صينية تقوم بالمشي على حبال ممتدة على ارتفاعات عالية دون خوف مستعينة بعصا طويلة تستخدمه لحفظ توازنها خلال المشي على الحبل .



وتعد هذه من احدى الألعاب البهلوانية والتي تحمل اسم "دواز" ، حيث يتم تنظيمها في شينجيانغ، وتشمل المشي على الحبل المرتفع بأوضاع مختلفة بينها فيتيات ترتدي أحذية الكعب العالي".

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المصدر : سبوتنيك

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