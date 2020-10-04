فتاة الكعب العالي تقوم بحركات مدهشة على ارتفاعات عالية

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ فتاة صينية تقوم بالمشي على حبال ممتدة على ارتفاعات عالية دون خوف مستعينة بعصا طويلة تستخدمه لحفظ توازنها خلال المشي على الحبل .
وتعد هذه من احدى الألعاب البهلوانية والتي تحمل اسم "دواز" ، حيث يتم تنظيمها في شينجيانغ، وتشمل المشي على الحبل المرتفع بأوضاع مختلفة بينها فيتيات ترتدي أحذية الكعب العالي".
دعونا نتعرف على هذه الألعاب البهلوانية "دواز" في #شينجيانغ! المشي على الحبل المرتفع! #الصين pic.twitter.com/hhcHv9caGW— CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 3, 2020
المصدر : سبوتنيك اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة