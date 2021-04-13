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الثلاثاء، 13-04-2021 11:19 ص

فتاة تتعرض لموقف محرج أثناء ركن السيارة



الوكيل الاخباري - يعتبر بعض الناس أن ركن السيارة من أكبر التحديات التي يواجهها في حياته اليومية، خاصة إذا كان ذلك في إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة مزدحمة.

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وتكون الصعوبة الأكبر إذا كان هناك اشتراطات قانونية تفرض عليه ركن السيارة بصورة موازية لرصيف، خاصة إذا كانت المساحة المتوفرة أكبر قليل من طول السيارة.


وفي هذه الحالة يحتاج قائد السيارة إلى مهارة كبيرة حتى يتمكن من تحديد المسافات بدقة ويتمكن من ركن سيارته في وقت قياسي.

 



ويُظهر مقطع فيديو متداول لمحاولة فتاة ركن سيارتها بطريقة موازية للرصيف بين سيارتين متوقفتين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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