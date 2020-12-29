فتاة تذهل الملايين بحيلة ذكية لنزع شريط الأسعار عن المشتريات

الوكيل الاخباري - كم من بضائع نشتريها يوميًا تقف أمامنا عقبة إزالة شريط الأسعار من عليها، دون أن يترك علامة بسبب التقشير، ما يشوه مظهر المقتنيات وخاصة الأكواب والفلين.



كشفت فتاة عن حيلة ذكية لإزالتها دون تقشير أذهلت ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل ، بعدما علمتها والدتها إياها منذ أيام.



انتشر مقطع الفيديو مكتوب عليه "كيف لم أعرف هذا من قبل؟!"، لقد انتشر الفيديو الذكي بسرعة فائقة، وحصد أكثر من 1.4 مليون إعجاب و 4.6 مليون مشاهدة.

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في حديثها إلى الكاميرا، تقول ليكسي: "لديّ حيلة ذكية للاستخدام في حياتك ستذهل عقلك، فقد أذهلتني بالفعل، "لقد علمتني أمي هذا قبل يومين.. فالأمهات تعرف كل شيء".



تحكي: "لقد اشتريت كل هذه الأكواب الصغيرة وكنت أود وضعها داخل غسالة الأطباق، ولكن كل واحد يحمل علامة للرمز الشريطي تحته، ومن الصعب جدًا إزالته دون تقشيره أو ترك آثار منه".



تقول: "خذ قطعة من الشريط اللاصق، بحجم صغير، خذ القطعة وألصق نصفها على الملصق وافركها حتى تلتصق بالشريط تماما".



تأكد من ترك قطعة كالذيل، ثم قم بنزعها مرة واحدة، ثم يمكنك إزالته وإعادة القيام بذلك مرة أخرى، رائع".



ثم تظهر نفسها وهي تزيل العلامات من أكواب متعددة بسهولة، وتعليقًا على الفيديو، قال المشاهدون المعجبون: "لقد وفرت المليارات من الوقت الضائع" و"مقدار الساعات التي قضيتها في الحرب لنزعها".



تمنى آخرون لو تعلموا النصيحة عاجلًا، متذمرين: "كل اكوابنا عليها نصف علامات ممزقة أو مقشرة".

المصدر : صدى البلد



