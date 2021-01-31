الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 12:35 م

فتاة تركية تغيب عن الوعي في لحظات قاتلة



الوكيل الاخباري - تشهد محطات القطارات حوادث متنوعة من حين إلى آخر، وبينما يتم إنقاذ البعض يكون الموت مصيرا محتوما لآخرين.

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ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "تي آر تي" التركية على "تويتر" لحظة سقوط فتاة على سكة قطار بصورة مفاجئة قبل ثوان معدودة من وصول القطار، الذي توقف على بعد خطوات منها.

 


وتقول القناة إن الفتاة التي كانت واقفة على الرصيف تعرضت للإغماء قبل أن تسقط أرضا على وجهها، بينما يتعرض جسدها لاهتزازات أدت إلى ملاصقة رأسها للقضبان التي يتحرك عليها القطار.


ويظهر الفيديو توقف القطار قبل أن يصل إليها وإسراع سيدة تعمل على متنه في إنقاذ الفتاة رفقة آخرين.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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