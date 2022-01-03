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الإثنين، 03-01-2022 10:28 ص

فتاة تقبض على أسد هارب في الكويت



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق نجاح فتاة في الكويت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل.

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وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، هي مالكة الأسد.

 



وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على الفتاة، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.


 

وتظهر الفتاة في أحد المقاطع تسير ليلا بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها، وظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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