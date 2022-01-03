فتاة تقبض على أسد هارب في الكويت

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق نجاح فتاة في الكويت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل.
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، هي مالكة الأسد.
وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على الفتاة، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.
ليلة رأس السنة وفي شوارع #الصباحية— الجمعية & المستهلك NEWS (@q8_coop) January 1, 2022
العادة قطط وكلاب ضالة لكن هذه المره#أسد هائم ، تمت السيطرة عليه وجاري
البحث لمعرفة صاحبة
.#الكويت pic.twitter.com/BjBy4IHuSt
وتظهر الفتاة في أحد المقاطع تسير ليلا بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها، وظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.
المصدر : سبوتنك
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