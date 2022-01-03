فتاة تقبض على أسد هارب في الكويت

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق نجاح فتاة في الكويت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل.

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وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، هي مالكة الأسد.







وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على الفتاة، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.







العادة قطط وكلاب ضالة لكن هذه المره

البحث لمعرفة صاحبة

.#الكويت pic.twitter.com/BjBy4IHuSt ليلة رأس السنة وفي شوارع #الصباحية العادة قطط وكلاب ضالة لكن هذه المره #أسد هائم ، تمت السيطرة عليه وجاريالبحث لمعرفة صاحبة January 1, 2022

وتظهر الفتاة في أحد المقاطع تسير ليلا بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها، وظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.



المصدر : سبوتنك