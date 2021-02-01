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الإثنين، 01-02-2021 09:35 ص

فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على موقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.

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وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.   

 


وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.

وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.

 



فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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