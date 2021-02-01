فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على موقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.

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وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.



وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.

#فيديو

بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها

فتاة تقتحم ممشى بالواجهة البحرية في بعد أن فقدت السيطرة على مركبتهافتاة تقتحم ممشى بالواجهة البحرية في #جدة وتدهس شخصين أثناء قيادتهما الدراجة الهوائية" pic.twitter.com/MC4xfEp6wH January 31, 2021

فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.

المصدر : سبوتنك



