فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على موقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.
وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.
فيديو..— Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) January 30, 2021
فتاة تقتحم بسيارتها ممشى الكورنيش في جدة ! #ترند_الاخبار
(متداول) pic.twitter.com/i63jlmfCnl
#فيديو— صحيفة قلم (@qalamsa) January 31, 2021
بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها
فتاة تقتحم ممشى بالواجهة البحرية في #جدة وتدهس شخصين أثناء قيادتهما الدراجة الهوائية" pic.twitter.com/MC4xfEp6wH
المصدر : سبوتنك