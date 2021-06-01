فتاة صغيرة ترحب بالأحصنة بمشهد طريف

الوكيل الاخباري - دائما يتصرف الأطفال بشكل عفوي وبريء، يجعلنا نندهش من طريقة تعاملهم وردات فعلهم من المواقف التي يتعرضون إليها، وهذه الطفلة الصغيرة قامت بالترحيب بكل حصان تصادفه بطريقتها الخاصة.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة تقوم بالترحيب بمجموعة من الأحصنة في اسطبل خاص بطريقة طريفة، حيث قدمت لهم قبلات جميلة عبّرت من خلالها عن سعادتها بهم.

وأظهر الفيديو عدم خوف الطفلة من هذه الخيول، بل اقتربت منها بطريقة سلسلة وأعطت كل واحد منها حقه من القبلات الرائعة.



وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بمقطع الفيديو من خلال التعليقات المحفزة والحماسية والمندهشة من تصرف الطفلة الصغيرة وطريقة ترحيبها بهذه الخيول.







المصدر : سبوتنك