فتاة صغيرة ترحب بالأحصنة بمشهد طريف

الوكيل الاخباري - دائما يتصرف الأطفال بشكل عفوي وبريء، يجعلنا نندهش من طريقة تعاملهم وردات فعلهم من المواقف التي يتعرضون إليها، وهذه الطفلة الصغيرة قامت بالترحيب بكل حصان تصادفه بطريقتها الخاصة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة تقوم بالترحيب بمجموعة من الأحصنة في اسطبل خاص بطريقة طريفة، حيث قدمت لهم قبلات جميلة عبّرت من خلالها عن سعادتها بهم.
Happy weekend! Enjoy.. 😊 pic.twitter.com/jqRV4h3FiI— Buitengebieden (@buitengebieden_) May 29, 2021
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بمقطع الفيديو من خلال التعليقات المحفزة والحماسية والمندهشة من تصرف الطفلة الصغيرة وطريقة ترحيبها بهذه الخيول.
المصدر : سبوتنك