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السبت، 21-08-2021 03:17 م

فتاتان توأم في السنغال تحصلان على الثانوية العامة في سن الـ13 عاما



الوكيل الاخباري - حصلت فتاتان توأمان من السنغال على شهادة الثانوية العامة في الـ13 من عمرهما، لتسجلان رقما قياسيا في بلديهما.

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وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن حصول التوأم السنغالي على هذه الثانوية في هذا السن يعد إنجازا، حيث سبق وحصل تلميذ على هذه الشهادة في الـ 14 من عمره.

الفتاتان هما أميناتا وراما ديواو، وقد ولدتا في الـ8 من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2007، وحصلا على الثانوية العامة من الدورة الأولى في امتحانات القسم العلمي، وتخصصتا في علوم الحياة.

 

 


ووفقا لما قالته أميناتا فقد كانتا "متوتّرتين وكان ينبغي لنا أن ننجح من أجل عائلتنا، خصوصا من أجل والدنا الذي بذل قصارى جهده".


وكشفت التوأمتان عن انتظارهما نتيجة القبول في كلية للعلوم التطبيقية في مدينة تييس غرب السنغال لدراسة الهندسة المدنية، وهو بالمناسبة ذات التخصص الذي يحمله والدهما.


من جهته أشاد الرئيس السنغالي ماكي سال بالفاتاتين التوأم خلال احتفال أقيم في العاصمة دكار، واعدا بتأمين "كل الدعم اللازم" لمواصلة دراستهما.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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