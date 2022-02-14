فرحة لا تصدق.. شاهد أطفالاً يحتفلون بإلغاء الكمامة في أمريكا

الوكيل الاخباري - فرحة لا تصدق عاشها أطفال مدرسة أميركية، بعدما أخبرتهم المعلمة أنهم لن يرتدوا الكمامات بعد الآن، ليعلو الصراخ والقفز والضحكات.
فقد تلقى صغار في إحدى مدارس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الخبر من معلمتهم أثناء تواجدهم في الفصل الدراسي، إذ قالت لهم: "بدءا من هذا الصباح، لن نرتدي الكمامات ثانية".
ليبدأ الأطفال بالرقص والهتاف بصوت عال وخلع الكمامات التي يرتدونها.
هذا وحقق المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وحظي بإعجاب أكثر من 89 ألف مغرد.
Stop what you’re doing and watch this.— Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) February 11, 2022
Kids at a Las Vegas elementary school burst out into cheers after learning they no longer have to wear a mask to school pic.twitter.com/xIuHgFtmHo
بينما عبر آخرون عن خطورة مثل هذه القرارات.
أتت تلك الخطوة، فيما بدأ البيت الأبيض في إعداد استراتيجية وخطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.
المصدر : العربية
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