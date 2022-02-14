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الإثنين، 14-02-2022 01:54 م

فرحة لا تصدق.. شاهد أطفالاً يحتفلون بإلغاء الكمامة في أمريكا



الوكيل الاخباري - فرحة لا تصدق عاشها أطفال مدرسة أميركية، بعدما أخبرتهم المعلمة أنهم لن يرتدوا الكمامات بعد الآن، ليعلو الصراخ والقفز والضحكات.

فقد تلقى صغار في إحدى مدارس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الخبر من معلمتهم أثناء تواجدهم في الفصل الدراسي، إذ قالت لهم: "بدءا من هذا الصباح، لن نرتدي الكمامات ثانية".

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ليبدأ الأطفال بالرقص والهتاف بصوت عال وخلع الكمامات التي يرتدونها.
هذا وحقق المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وحظي بإعجاب أكثر من 89 ألف مغرد.

 




فيما عبر مغردون عن سعادتهم بتلك الفرحة البالغة، مشيرين إلى أنه يتوجب منع الكمامات في هذه السن الصغيرة.


بينما عبر آخرون عن خطورة مثل هذه القرارات.


أتت تلك الخطوة، فيما بدأ البيت الأبيض في إعداد استراتيجية وخطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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