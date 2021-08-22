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الأحد، 22-08-2021 12:49 م

فريق إنقاذ أمريكي يتوجه لإنقاذ أمريكي يستجم على حافة نهر



الوكيل الاخباري - يسعى البعض للذهاب إلى أماكن هادئة للاستجمام، وتعد الأماكن الطبيعية أفضل وجهة لتحقيق هذا الهدف، خاصة سواحل البحار وضفاف الأنهار، التي تجمع بين الهدوء وجمال الطبيعة المحيطة.

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ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لحظة وصول فريق إنقاذ لإخلاء شخص مستلق على حافة أحد الأنهار في الولايات المتحدة الأمريكية، ظنا أنه ميت.


ويظهر فريق الإنقاذ المكون من 3 أفراد وهم على متن قارب إنقاذ متجه إلى شخص مستلقي على حافة نهر أركنساس، أحد روافد نهر المسيسيبي، بالولايات المتحدة الأمريكية.


وعندما وصل فريق الإنقاذ إلى الشخص قام ليتحدث إليهم، واكتشفوا أن هناك بلاغا خاطئا عن وجود شخص ميت في هذا المكان.


ورغم أن الشخص أقدم على الاستجمام في هذا المكان لانخفاض مستوى المياه به، إلا أن السلطات الرسمية تحذر من خطورة مثل هذه الأفعال.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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