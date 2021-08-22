فريق إنقاذ أمريكي يتوجه لإنقاذ أمريكي يستجم على حافة نهر

الوكيل الاخباري - يسعى البعض للذهاب إلى أماكن هادئة للاستجمام، وتعد الأماكن الطبيعية أفضل وجهة لتحقيق هذا الهدف، خاصة سواحل البحار وضفاف الأنهار، التي تجمع بين الهدوء وجمال الطبيعة المحيطة.

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ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لحظة وصول فريق إنقاذ لإخلاء شخص مستلق على حافة أحد الأنهار في الولايات المتحدة الأمريكية، ظنا أنه ميت.









“Please stay safe and find alternate ways to stay cool,” the fire department urged. pic.twitter.com/2TWvnRxw9o JUST CHILLING: Rescue workers attempted to recover a reported dead body from the Arkansas River in in Tulsa, Oklahoma, only to find the man alive and well.“Please stay safe and find alternate ways to stay cool,” the fire department urged. https://t.co/KyjPZoaDr1 August 21, 2021



ويظهر فريق الإنقاذ المكون من 3 أفراد وهم على متن قارب إنقاذ متجه إلى شخص مستلقي على حافة نهر أركنساس، أحد روافد نهر المسيسيبي، بالولايات المتحدة الأمريكية.



وعندما وصل فريق الإنقاذ إلى الشخص قام ليتحدث إليهم، واكتشفوا أن هناك بلاغا خاطئا عن وجود شخص ميت في هذا المكان.



ورغم أن الشخص أقدم على الاستجمام في هذا المكان لانخفاض مستوى المياه به، إلا أن السلطات الرسمية تحذر من خطورة مثل هذه الأفعال.



المصدر : سبوتنك