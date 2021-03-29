فريق صيني يستعرض مهارات فريدة في رياضة الـكونغ فو

الوكيل الاخباري - تعد الـ "كونغ فو" واحدة من أشهر الرياضات القتالية، التي نشأت في الصين، وتجمع المرونة واللياقة البدنية العالية والتركيز الذهني الكبير.

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ولأن الرياضات القتالية تعتمد على اللياقة البدنية العالية، فإن إتقانها يتطلب تدريبات شاقة تمنح اللاعب مرونة عالية وقدرة كبيرة على التحكم في أعضاء جسمه بصورة دقيقة.



ويكشف مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" مجموعة من 5 لاعبين "كونغ فو" أثناء أدائهم عرضا مدهشا لبعض التكتيكات المتبعة في قتال الخصم.



ويظهر تميز هذا الفريق في أن المشاركين في العرض يقومون بنفس الحركات معا في أوقات متزامنة تكشف دقة التدريبات التي حصلوا عليها للوصول إلى هذه المرحلة من الإتقان.



المصدر : سبوتنك



