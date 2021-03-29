فريق صيني يستعرض مهارات فريدة في رياضة الـكونغ فو

الوكيل الاخباري - تعد الـ "كونغ فو" واحدة من أشهر الرياضات القتالية، التي نشأت في الصين، وتجمع المرونة واللياقة البدنية العالية والتركيز الذهني الكبير.
ولأن الرياضات القتالية تعتمد على اللياقة البدنية العالية، فإن إتقانها يتطلب تدريبات شاقة تمنح اللاعب مرونة عالية وقدرة كبيرة على التحكم في أعضاء جسمه بصورة دقيقة.
Behold, a synchronized #Kungfu performance is staged. pic.twitter.com/ldTiVcLsZJ— Beautiful China (@PDChinaLife) March 26, 2021
ويظهر تميز هذا الفريق في أن المشاركين في العرض يقومون بنفس الحركات معا في أوقات متزامنة تكشف دقة التدريبات التي حصلوا عليها للوصول إلى هذه المرحلة من الإتقان.
المصدر : سبوتنك