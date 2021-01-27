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الأربعاء، 27-01-2021 04:04 م

فقاعات ماء متجمدة تصنع لوحة فنية تحت سطح الماء



الوكيل الاخباري - تسببت البرودة الشديدة في تكون فقاعات مائية متجدمة منتشرة تحت سطح الماء في إحدى البحيرات الصينية.

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نشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشهد فقاعات مائية متجمدة تحت سطح إحدى البحيرات شمال غربي الصين.


ويقول الفيديو إن تلك الفقاعات تصنعها النباتات التي تنمو تحت سطح الماء، مشيرة إلى أن الفقاعات تتجه إلى السطح لكنها تتجمد قبل وصولها وتظهر بهذا الشكل الذي يشبه لوحة فنية.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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